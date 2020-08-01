إسبانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 288 ألفًا و522 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إسبانيا إلى 288 ألفًا و522 حالة حتى صباح اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في

إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفًا و445 وتعافى 150 ألفًا و376 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 26 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.