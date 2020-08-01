اخبار العالم

57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا فى الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند مليون و697 ألفًا و54 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 764 حالة وفاة بالفيروس

Advertisements
خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 36 ألفًا و511 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأول الخميس، إن الهند لا يمكن أن تعتمد على مناعة القطيع لوقف تفشي

الفيروس في ضوء وضعها السكاني وحجمها، مضيفة أنها سوف تعتمد على اللقاح من أجل التغلب على الفيروس بصورة كاملة.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا فى الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا