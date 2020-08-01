57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند مليون و697 ألفًا و54 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 764 حالة وفاة بالفيروس

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خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 36 ألفًا و511 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأول الخميس، إن الهند لا يمكن أن تعتمد على مناعة القطيع لوقف تفشي

الفيروس في ضوء وضعها السكاني وحجمها، مضيفة أنها سوف تعتمد على اللقاح من أجل التغلب على الفيروس بصورة كاملة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.