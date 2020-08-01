57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بكورونا.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند مليون و697 ألفًا و54 حالة.
ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 764 حالة وفاة بالفيروس
وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأول الخميس، إن الهند لا يمكن أن تعتمد على مناعة القطيع لوقف تفشيالفيروس في ضوء وضعها السكاني وحجمها، مضيفة أنها سوف تعتمد على اللقاح من أجل التغلب على الفيروس بصورة كاملة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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