1289 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان، اليوم السبت، 1289 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 90 ألف و367 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني: "إننا سجلنا 1289 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 708 أشخاص يعانون من أعراض و581

بدون أعراض".

أما عن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في كازاخستان، فقد بلغت حتى الآن 793 شخصًا، بينما تعافى أكثر من 60 ألفا و800 مريض.

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وأوضحت وزارة الصحة في الجمهورية الواقعة بوسط آسيا، أنه من بين الحالات الجديدة يوجد 211 حالة في مدينة آلماتي، و226 في العاصمة "نور

سلطان" و111 في منطقة شرق كازاخستان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في 11 مارس الماضي، وحتى الآن أصيب أكثر من 17.5 مليون شخص بالفيروس في أنحاء العالم، مع أكثر من 678 ألف حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز العالمية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.