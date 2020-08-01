الفلبين تعلن عودة الحياة إلى طبيعتها ديسمبر المقبل

قال الرئيس الفلبينيرودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، إن الحياة في الفلبين ستعود إلى وضعها الطبيعي بحلول ديسمبر المقبل عندما يُتاح مصل لكورونا المستجد.



وأشار دوتيرتي في خطاب متلفز- حسب ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية- إلى أن المصل قد يأتي من الصين التي وعدت بإعطاء أولوية للفلبين بمجرد تطويرها

لمصل ضد "كوفيد- 19"، مشيرًا إلى أن هناك شركتين صينيتين تعملان على إنتاج المصل.

وأضاف دوتيرتي أن الفلبينيين غير مضطرين للاعتياد على "الوضع الطبيعي الجديد"، لأن الحياة ستعود إلى طبيعتها السابقة بحلول ديسمبر.

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ونوه دوتيرتي أنه عند وصول المصل

إلى الفلبين سيتم توزيعه أولًا على الشرطة والجيد، مشددًا أن المصل سيكون مجانيًّا للشعب الفلبيني ما عدا الأثرياء وتجار ومتعاطي المخدرات، على أن تتولى قوات الجيش توزيع المصل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.