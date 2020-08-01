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هولندا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 54 ألفاً و590 حالة

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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في هولندا إلى 54 ألفاً و590 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج

للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6166 حالة، وتعافى مائتا شخص حتى الآن.

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ومر نحو 22 أسبوعًا حتى الآن

منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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