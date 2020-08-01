82 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت الصحة النمساوية، اليوم السبت، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.
وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات فى البلاد بلغ 21 ألفًا و212 حالة، وقد تعافى منها 18 ألفًا و911 حالة
وأوضح البيان أن أعلى الإصابات اليومية بالفيروس تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 42حالة، يليها 21 حالة فى النمسا السفلى بينما لم يتم تسجيل إصابات في ولاية بورجنلاند.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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