رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترمب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والذي يجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار وافق الكونجرس على تخصيصه لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون). وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترمب وسمحت في يوليو الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء. وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات. وإحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة وتُعرف باسم سيرا كلب . وتدافع الأخرى وتُعرف باسم ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية عمن يعيشون في المناطق الحدودية. وقالت الجماعتان في وثائق المحكمة إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا الأمريكية ترفض منع بناء جدار ترمب الحدودي مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.