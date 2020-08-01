الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى عدد من الدول بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، إنها حظرت الرحلات الجوية إلى عدد من الدول بسبب فيروس كورونا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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