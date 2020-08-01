كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثالث على التوالي.. اليابان تشهد أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت اليابان، عن تسجيل 1579 حالة إصابة جديدة بـCovid-19 وخمس وفيات، وفقا لوزارة الصحة، وكان هذا اليوم الثالث على التوالي الذي تبلغ فيه البلاد عن أعلى حالات إصابة يومية.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في اليابان 36،548 حالة، منها 712 بسفينة دياموند برينسيس، وكان هناك 1024 حالة وفاة، بينهم 13 من السفينة السياحية.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين "إننا نراقب الوضع عن كثب بشعور من التأهب"، مضيفا أنهم يركزون على تكثيف الاختبارات.

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وقال "سنجري اختبارات مكثفة للكشف عن حاملي الفيروسات وعلاجهم، كما أن منع تفاقم المرض مهم للغاية".

وقد سجلت العاصمة طوكيو أعلى زيادة يومية لها يوم الجمعة، حيث سجلت 463 حالة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للعدوى في المدينة إلى 12،691، أكثر من نصف تلك من يوليو.

وقال حاكم طوكيو يوريكو كويكي "إذا تفاقم الوضع، سيتعين علينا التفكير في إعلان حالة الطوارئ لمدينة طوكيو فقط.. أريد أن أطلب من الجميع اتخاذ إجراءات حتى نتمكن من تجنب اتخاذ مزيد من الإجراءات."

وحث كويكي سكان طوكيو على تجنب الرحلات غير الضرورية في العطلة الصيفية في أغسطس.

