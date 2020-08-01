كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "فوسي": الاستجابة الأمريكية لكورونا أعاقت قدرة البلاد على احتواء الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة استماع في الكونجرس، إن "استجابة" الولايات الأمريكية لكورونا أعاقت قدرة البلاد على احتواء انتشار الفيروس التاجي، حيث تجاوز عدد الحالات في الولايات المتحدة 4.5 مليون".

وعندما سُئل لماذا يبدو أن أوروبا كانت أكثر فعالية في السيطرة على انتشار الفيروس، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد إنه ربما ساعد في إغلاق حوالي 95% من أوروبا في وقت أبكر بكثير.

وردا على سؤال من النائب جيم كلايبورن من ساوث كارولينا، قال فوسي "بالنظر إلى ما فعلناه - على الرغم من أنه خلق قدرًا كبيرًا من الصعوبة - إلا أننا أغلقنا عمليًا حوالي 50% فقط بمعنى إجمالي الدولة".

وأضاف أن بعض الولايات اتبعت أيضا إعادة فتح المبادئ التوجيهية عن كثب أكثر من دول أخرى، قائلا: "هناك بعض الدول فعلت ذلك بشكل جيد وبعض الدول لم تفعل ذلك".

وأوضح لاحقا ردا على سؤال مماثل من النائب جيمي راسكين من ولاية ماريلاند: "أعتقد أنه كان هناك تنوع في الاستجابة في هذا البلد من دول مختلفة لدرجة أنه لم يكن لدينا في الواقع وحدة موحدة لإسقاط كل شيء".

