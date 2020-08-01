كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب الساحل التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرته الهيئة المسئولة عن مواجهة الكوارث في تركيا، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر منطقة الساحل التركي المطل على البحر المتوسط.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، إن الزلزال وقع قبالة منطقة الساحل التركي جنوب البحر الأبيض المتوسط في الساعة 0642 صباحًا بالتوقيت المحلي (0443 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكان مركز الزلزال، على عمق نحو 35 كيلومترا (21 ميلاً) تحت الأرض، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

يذكر أن تركيا تعرضت لسلسلة من الزلازل منذ بداية عام 2020.