هل تنقذ روسيا العالم؟ القياصرة يعلنون بدأ تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا شهر أكتوبر القادم

أعلن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، أن روسيا تعتزم بدء تلقيح سكان البلاد ضد فيروس “كورونا” في أكتوبر القادم، بعد الإنتهاء من الموافقة على لقاح تم تطويره محليا.

وأوضح ميخائيل موراشكو، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس “كورونا”، في شهر أكتوبر القادم، مشيرا الى أنه سيتم “توسيع رقعة التلقيح تدريجيا”.

وأكد الوزير الروسي أنه سيجري بعد تسجيل اللقاح بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المعلمون والأطباء، مع إخضاع المعنيين الى المراقبة الطبية بعد التلقيح.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي” أنه من المقرر تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا في 10-12 غشت الجاري، حين تكون وثائق التسجيل جاهزة، وبعد الحصول على الموافقة من هيئة الرقابة الصحية، من المقرر الحصول على تصريح تداول مدني في 15-16 غشت الجاري.

كما سبق وأن أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي”، ألكسندر غينتسبورغ، أن اللقاح ضد “كوفيد 19 “، سيكون مناسب ا للجميع باستثناء الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في جهاز المناعة.