الصحة الفلسطينيّة: 323 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم السبت، 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن "الإصابات تتوزع على النحو التالي: محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم 1، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية 2، وقطاع غزة 2".

وأضافت أن "محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي".