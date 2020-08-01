شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص بانفجار صهريج وقود في البيضاء اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 قتل ثلاثة اشخاص وأصيب رابع، اليوم جراء انفجار صهريج ناقلة وقود، في محافظة البيضاء، (وسط اليمن).

ووفق مصادر محلية، انفجر صهريج ناقلة وقود محملة بالبنزين أثناء عملية صيانة غير آمنة في مديرية العرش، غربي محافظة البيضاء. Advertisements وتسبب الانفجار بوفاة ثلاثة اشخاص، بينما أصيب رابع بحروق متفرقة حالته خطيرة. واشار الى استمرار تصاعد النيران لعدة ساعات دون التمكن من اخمادها.

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