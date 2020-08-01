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شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف شابا في محافظة أبين اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
قال سكان محليون، ان سيول جارفة ناتجة عن امطار غزيرة تدفقت عصر أمس عبر وادي أحور المار من أمام قرية الرواد بمديرية أحور، وجرفت الشاب "احمد سالم احمد صالح بن ناصر" اثناء محاولته عبور الوادي.
وذكر السكان، ان عملية البحث عن جثة الشاب بين اشجار السيسبان وانحاء متفرقة من الوادي مازالت جارية.
وناشد ذوو الشاب المواطنين سكان القرى المجاورة التعاون بالبحث والابلاغ حال العثور على المفقود.
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