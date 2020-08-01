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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 طفلا في فيضانات أفغانستان والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
أعلن مسؤول، السبت، أن الفيضانات القوية التي ضربت إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، بينهم 15 طفلا.
وقال المتحدث باسم الإقليم، عطا الله خوجياني، في منطقة كوز كونار، إن الفيضانات التي نجمت عن هطول الأمطار أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، فيما تضررت عدة منازل ومنشآت.
وأضاف المتحدث أن هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة خلال موسم الصيف أمر غير اعتيادي في هذه المنطقة المتضررة.
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