شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل "صفر" وفيات بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 346 حالة شفاء ، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأكدت إجراء 43,268 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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