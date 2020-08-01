شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في إصابات كورونا بـ"طوكيو" بمعدل 472 حالة والان نبدء بالتفاصيل
كانت يوريكو كويكيه حاكمة طوكيو قد قالت إن المدينة قد تعلن حالة طوارئ خاصة بها فيما تقول الحكومة المركزية إنه لا حاجة بعد لفعل ذلك على المستوى الوطني رغم زيادة قياسية في عدد من المدن اليابانية.
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