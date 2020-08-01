شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في إصابات كورونا بـ"طوكيو" بمعدل 472 حالة والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولين في طوكيو إن عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة الجديدة في العاصمة بلغ حوالي 472 حالة اليوم السبت وهو رقم قياسي جديد. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه عدد الإصابات في طوكيو بأكثر من 400 حالة.

كانت يوريكو كويكيه حاكمة طوكيو قد قالت إن المدينة قد تعلن حالة طوارئ خاصة بها فيما تقول الحكومة المركزية إنه لا حاجة بعد لفعل ذلك على المستوى الوطني رغم زيادة قياسية في عدد من المدن اليابانية.