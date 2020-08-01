شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا.. 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9841 حالة، وإجمالي عدد الإصابات بلغ 68751 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا.. 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.