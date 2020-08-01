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مصرع 15 طفلا في فيضانات أفغانستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

مصرع 15 طفلا في فيضانات أفغانستان

متابعات_ الخليج 365

 أعلن مسؤول، السبت، أن الفيضانات القوية التي ضربت إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، بينهم 15 طفلا. 

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وقال المتحدث باسم الإقليم، عطا الله خوجياني، في منطقة كوز كونار، إن الفيضانات التي نجمت عن هطول الأمطار أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، فيما تضررت عدة منازل ومنشآت.

 

وأضاف المتحدث أن هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة خلال موسم الصيف أمر غير اعتيادي في هذه المنطقة المتضررة.

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