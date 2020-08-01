شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام الورقة الرابحة لحزب المؤتمر في انتخابات الشيوخ الفردية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حزب المؤتمر خلال فترة الاعداد لانتخابات مجلس الشيوخ على التركيز على عدة نقاط من أهمها الدفع بوجوه جديدة، تتمتع بالخبرة في مجالات مختلفة، ولديها رصيد في الشارع، وتمتلك سيرة ذاتية طيبة، وان يكون لها باع سياسي.. وبفحص تلك المعايير نجد أن مرشح الحزب على المقاعد الفردية محمد عادل امام من الأسماء البارزة في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.

وبالنظر في السيرة الذاتية للمرشح نجد أنه من الوجوه الشابة في الانتخابات من مواليد 4 يوليو 1983.. وهو رئيس مجلس إدارة شركة إير جيت AIR GATE، ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجي جيت TE-GATE، وعضو الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وعضو الغرفة التجارية الإيطالية وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جامعية جريين جيت GREEN GATE.

واكد مرشح حزب المؤتمر على أنه حال فوزه سيكون لديه عدد من الملفات الهامة التي سيتناولها في إطار مهامه النيابية، وفى مقدمتها ملف الشباب حيث سيتم تخصيص برامج محددة لتأهيل الشباب ومنحهم الفرصة لاقتحام سوق العمل في كافة المجالات، بجانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الشباب هم جسر كبير بين الدولة وشعبها في ظل تحديات كبيرة ليس فقط تعليمية واجتماعية واقتصادية بل تحديات محاولات تزييف الوعي وأخذ الشعب في اتجاه آخر غير الذي نحن فيه، ومن ثم سيتم التركيز على برامج التأهيل بالإضافة الى ضرورة توفير فرص العمل والتشغيل للاستفادة من هذه الثروة البشرية.

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وأضاف محمد عادل امام، أنه من ضمن الملفات المهمة أيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن الصناعات الصغيرة تمثل عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء وهي القوة الكامنة التي تولد قيمة مضافة، موضحا أن الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة في مصر يحتاج لرؤية جديدة للنهوض بها وحل كافة التحديات التى تواجهها، وفقا لمتطلبات السوق، وبما يعمل على تعزيز القيمة المضافة لهذه المشروعات.

واكد إمام أن مجلس الشيوخ سيكتسب أهمية خاصة، كونه الغرفة التشريعية الثانية داخل الدولة، ويعد إضافة قوية للحياة السياسية، والبرلمانية مرة أخرى، فهو يعد مفرغة حقيقية للشخصيات الوطنية ذو الخبرات العلمية المؤهلة بشكل كبير للمناصب القيادية بالدولة، لكونه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ شروط من بينها، أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

وأضاف إمام بأنه سيتناول حال فوزه في الانتخابات ودخوله مجلس الشيوخ عدد من القضايا والملفات في مقدمتها دعم مؤسسات الدولة الوطنية باعتبار ذلك واجب وشرف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا الى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكل طوائف المجتمع، والعمل على دعم الدولة المصرية بكافة الطرق والوسائل للتغلب على تلك التحديات والعبور بالبلاد لبر الأمان.