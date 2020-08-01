الحسيمة..حالات كورونا المسجلة خلال 24 ساعة الماضية تعود لمهاجرين من دول جنوب الصحراء

سجلت مدينة الحسيمة، خلال 24 ساعة الماضية، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود جميعها إلى مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” فإن المصالح الأمنية، كانت قد أخضعت مهاجرين غير قانونيين لتحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ تبين إصابة عدد منهم بالوباء.

وأضافت المعطيات ذاتها أن هذه العملية تدخل في إطار التدابير الإحترازية التي تقوم بها مختلف السلطات المحلية للحد من انتشار الفايروس في إقليم الحسيمة.