الإمارات تعلن بدأ تشغيل أول محطة طاقة نووية بالمنطقة العربية

بدأت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تشغيل وحدة للطاقة النووية بمحطة بإمارة أبوظبي هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وعلى حسابه في تويتر، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد،” نجاح الدولة في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات “براكة” للطاقة النووية بأبوظبي”.

وأضاف، بأن فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح، مسجلا أن بلاده تهدف لتشغيل 4 محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء . Advertisements

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو “محطة براكة” في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة “براكة” غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار. وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.