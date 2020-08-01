طقس اليوم السبت: نسبي حار وتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس نسبي حار إلى حار داخل الأقاليم الجنوبية، وسوس، والسهول الداخلية والشرق.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليلة القادمة، بالسواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع بروز سحب غير مستقرة مصحوبة بخلايا رعدية وزخات بمرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والريف والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستبقى الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، مع زوابع رملية في بعض مناطق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي ضعيفة إلى معتدلة بالشمال، وضعيفة إلى محليا قوية بالشرق والجنوب.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وسوس، والجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و45 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وما بين 36 و42 درجة بالشرق، والسايس، ووالماس، وتادلة، والرحامنة، وتانسيفت، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 30 و35 درجة بالريف، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 25 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ب/دك/