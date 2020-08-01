ابن الفنان جوني هاليداي يتنازل عن ميراث والده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم ديفيد هاليداي وهو ابن المغني الفرنسي جوني هاليداي، تنازلًا عن ميراث والده الذي توفي عام 2017، بحسب ما أعلن وكيله، أمس الجمعة، وذلك بسبب أن قضية الأملاك المتروكة من الأب لأبنائه كانت موضع نزاع بين ديفيد وشقيقته لورا سميت وأرملة نجم الروك ليتيسيا.

وقال المحامي بيار جان دوفييه لوكالة "فرانس برس" إن "ديفيد هاليداي تنازل عن ميراث والده"، مضيفًا "نحن ننسحب من أي إجراءات قضائية". وجاء هذا التصريج ليؤكد خبرًا نشرته صحيفة "لوفيغارو".

وأوضح دوفييه أن "ديفيد لا يحصل على شيء، لا على صعيد الإرث الفني ولا على المستوى المالي، ولا يطلب شيئاً. لم يحصل على أغراض رمزية". وأضاف "من الآن فصاعدًا، طويت الصفحة، وديفيد يتطلع إلى عودة الصفاء".

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وكانت ليتيسيا هاليداي وهي أرملة جوني، كشفت في حديث إلى مجلة "باري ماتش" في منتصف تموز/يوليو الفائت أن ميراث المغني الراحل هو عبارة عن "إرث فني، وقليل من المال، وكثير من الديون".

وأعلن محامي ليتيسيا في الثالث من تموز/يوليو التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الأرملة والابنة لورا سميت التي كانت أول من لجأ إلى القضاء للطعن في الوصية التي حررها النجم الراحل في الولايات المتحدة.

ووضع هذا الاتفاق الذي لم تُكشَف تفاصيله حدًا لنزاع قضائي استمر عامين على ميراث جوني هاليداي.