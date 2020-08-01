المرصد السوري: اعتقال عشرات الضباط والجنود "لصلاتهم برامي مخلوف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل عدد الضباط والجنود الذين اعتقلهم النظام السوري داخل جيشه، "لصلاتهم بابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف"، إلى أكثر من 135 بسبب ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

ووفقًا للمرصد، تقوم استخبارات النظام السوري بشنّ الحملات الأمنية ضد الضبّاط والعناصر، بالإضافة إلى أشخاص يعملون ضمن منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال 12 ضابطا وعنصرا في قوات النظام، وتزامن الاعتقال مع الإفراج عن 8 كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام والأسابيع الفائتة.

وأحصى المرصد اعتقال "أجهزة النظام الأمنية"، منذ بدء الحملة في منتصف شهر تموز/يوليو الفائت، ما لا يقل عن 51 عنصر وضابطًا في قوات النظام بتهم "التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة"، أُفرِجَ عن 8 منهم.

وفي السياق ذاته، علم المرصد السوري أن "استخبارات النظام" اعتقلت نحو 9 أشخاص جدد من المقاتلين السابقين ضمن "جمعية البستان"، وبذلك، يرتفع إلى نحو 85 تعداد العاملين من مديرين وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري 2020، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس.