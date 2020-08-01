ريال مدريد يتخلص من لاعب جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد يسعى لمواصلة سياسته في الميركاتو الصيفي، من خلال الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يرغب بوجودهم داخل أسوار "سانتياغو برنابيو".

ووفقا لما أعلنه الفريق الملكي، الجمعة، عبر موقعه الرسمي فإنه توصل لاتفاق يقضي برحيل لاعبه داني غوميز.

ووجَّه النادي، الشكر للاعب الذي انتقل إلى ليفانتي، على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيدًا بالاحترافية التي أبداها منذ أن انضم إلى أكاديمية النادي.

وتمنى ريال مدريد، التوفيق للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، في المرحلة المقبلة من مسيرته.

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وكان غوميز قد انضم لأكاديمية الريال في عام 2011، قبل أن يلعب للفريق الثاني بالنادي الملكي منذ عام 2017 وحتى الآن، كما سبق له اللعب لفريق تينريفي الإسباني على سبيل الإعارة.

ورحل العديد من اللاعبين عن ريال مدريد، هذا الصيف، أبرزهم المغربي الدولي أشرف حكيمي، الذي انتقل إلى إنتر ميلان.

كما رحل عن الفريق الحارس لوكا زيدان نجل المدرب زيدان، بعد نهاية عقده ومن المنتظر أن ينضم لمونيلييه، ورحل أيضًا خورخي دي فروتوس، إلى ليفانتي.

ويسعى الريال للتخلص من العديد من اللاعبين، لتوفير أموال في سوق الانتقالات، أبرزهم غاريث بيل، وخاميس رودريغيز.