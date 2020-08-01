صلاح: البطولة القارية غيرت من عقلية ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قوله إنه كان يحلم بتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع فريقه، مشيرا إلى أن تحقيق البطولة القارية غير من عقلية الفريق.

وذكر صلاح في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول "عندما سألني الناس دائمًا عن البطولة المفضلة لديَّ. الدوري الإنجليزي الممتاز، أو دوري الأبطال؟ قلت كليهما، ولحسن الحظ لدينا كلاهما. هذا رائع".

وأضاف "الفوز بالدوري هذا الموسم يبدو رائعًا. إنه أمر لا يصدق، منذ جئت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي مع هذا النادي. ما أراه من المشجعين والناس هنا أمر لا يصدق، أنا سعيد حقًا، وأستمتع به".

وتابع "إنه لأمر رائع أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنه لا يزال دوري أبطال أوروبا، يا له من إنجاز للفريق".

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وعن خسارة لقب البريمييرليغ العام الماضي بفارق نقطة، علق "كان أمرًا مخيبًا للآمال نوعًا ما، لكن إذا رأيت عدد النقاط التي حصلنا عليها في الموسم وكيف لعبنا. كنا فخورين بأنفسنا أيضًا، لكننا شعرنا بحزن شديد لأننا خسرنا في النهاية".

وأكد "لكن الشيء الجيد هو أننا قاتلنا، وحققنا اللقب في الموسم التالي".

وبسؤاله "هل كان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد عام واحد من خسارته أمام الريال سببًا في تغيير عقلية الفريق، أجاب "بالتأكيد نعم، لقد أعطانا المزيد من الثقة".

وأتم "تخيل أننا خسرنا دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وفقدنا الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة. ستصاب بخيبة أمل، لكنها أعطتنا المزيد من الثقة".