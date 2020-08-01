عون: إسرائيل تنتهك 1701.. والفساد عدو لبنان الأوّل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم، السبت، إنّ إسرائيل تخترق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتنتهك سيادة البلاد، بينما حذّر من تفشّي الفساد.
وجاءت تصريحات عون في كلمة متلفزة له بمناسبة تخريج ضباط دورة "اليوبيل الماسي" في الجيش، والتي تتزامن مع عيد الجيش اللبناني الـ75.
وخلال الكلمة، قال عون "إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان، مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة".
وتبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 آب/ أغسطس 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
وتابع الرئيس اللبناني: "نحن ملزمون كذلك بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولن نتهاون في ذلك".
يأتي ذلك في ظل تصاعد توترات عسكرية بين إسرائيل ولبنان، إذ أعلن الأخير تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الأولى، لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.
وفي سياق آخر، قال عون إن بلاده تخوض اليوم "حربًا من نوع آخر، لعلها أشرس من الحروب العسكريّة، لأنها تطال كلّ لبناني بلقمة عيشه، وجنى عمره، ومستقبل أبنائه"، وتابع "أعداء لبنان في هذه الحرب كثر، أولهم الفساد المستشري في المؤسّسات والنفوس، والثاني من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين ليراكم الأرباح، والثالث من يساهم بضرب العملة الوطنية ليكدّس الأموال، والرابع من يطلق الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام".
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، ما انعكس سلبا على الأوضاع الحياتية، وسط ارتفاع في قيمة الدولار الواحد مقابل الليرة اللبنانية.
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