مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية في "نقطة المساجد" بالرضمة بإب

السبت 1 أغسطس 2020

شكا عدد من مالكي ناقلات المواد الغذائية إجبارهم على دفع إتاوات مالية لعناصر مليشيا الحوثي الارهابية في مدينة الرضمة، شمال شرقي محافظة إب.



ونقلت وكالة "خبر"، عن سائقين أن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في "نقطة المساجد" الواقعة على الخط الرابط بين مدينتي "الرضمة- دمت"، تفرض إتاوات مالية على الناقلات نوع "دينا" المحملة بالبضائع والمواد الغذائية، تحت مزاعم تحسين مدينة دمت التي تُعد وِجهَة تلك الناقلات.

وفور وصول الناصلات الى مدينة دمت تتعرض لابتزاز ثان، وعلى خلفية ذات الحجة، ودون سندات رسمية، بحسب السائقين.

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ويتعرض السائقون للعرقلة والاحتجاز، حال ابممانعة او الاعتراض، فضلا عن تلفيق تهم كيدية ضدهم لتركيعهم وإذلالهم.

مصادر محلية مطابقة أفادت بان ذات النقطة تقوم بإيقاف المسافرين، المتجهين نحو مدينة دمت ومساءلتهم عن وجهتهم واستفزازهم بذريعة ان المدينة حدودية مع جبهات القتال في مريس، وقاصديها عرضة للشكوك.

ولفتت المصادر إلى ان الاستقزازات الحوثية التي لم تستثن ابناء المنطقة نفسها، تُعرَّض المسافرين للإبتزاز والضغط النفسي في واحدة من ابشع الجرائم بحق الإنسانية