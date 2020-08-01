الامارات.. «انتو عيدنا»..احتفال وزارة تنمية المجتمع بكبار المواطنين

السبت 1 أغسطس 2020

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة احتفالية بكبار المواطنين على مستوى الدولة عبر حملة «انتو عيدنا»، التي تضمنت توزيع هدايا العيد على كبار المواطنين في مراكز سعادة كبار المواطنين في دبي والشارقة وعجمان، بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا للبيان.



كما تضمنت المبادرة أيضاً توفير شاشات إلكترونية تفاعلية في مراكز سعادة كبار المواطنين، لتحقيق تواصل كبار المواطنين «عن بعد»، في إطار تبادل التهاني والتفاعل مع الآخرين في ظل أجواء العيد.

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وتم إطلاق المبادرة في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، ومركز سعادة كبار المواطنين بدبي التابع لهيئة الصحة بدبي، ودار رعاية المسنين بالشارقة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة والمصرف والجهات المعنية بكبار المواطنين.

وقالت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، إن المبادرة تعكس ببساطة اهتمام دولة الإمارات بكبار المواطنين باعتبارهم أساس البناء ونبض العطاء، لذا وجب على المجتمع رد الجميل لهم عبر تقديم مختلف الأفكار والمواقف والمبادرات، مشيرة إلى أن هذه المبادرة المتواضعة «انتو عيدنا» تأتي في سياق الدعم والتنمية والاهتمام الذي توليه حكومة الإمارات ووزارة تنمية المجتمع لكبار المواطنين، في إطار جهود الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وهو ما تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ارتكزت على 7 محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، جودة الحياة المستقبلية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة.

وقالت مريم التميمي رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية بمصرف أبوظبي الإسلامي: يسرّنا في مصرف أبوظبي الإسلامي أن نتعاون مع وزارة تنمية المجتمع في إطلاق مبادرة «انتو عيدنا» تزامناً مع عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وفي إطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي، والانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة.