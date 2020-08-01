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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. أردني يقتل شقيقاته الثلاث في أول أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
قتل شاب أردني شقيقاته الثلاث، في أول أيام عيد الأضحى المبارك في حادثة مروعة هزت العاصمة الأردنية عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن 3 شقيقات قتلن بأعيرة نارية أطلقها شقيقهن الأكبر.
وأضاف أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما لكنه أصاب شقيقاته الثلاث اللواتي تواجدن في نفس المكان وبعدما تم نقلهن للمستشفى ما لبثن أن فارقن الحياة، وفقاً لوكالة عمون الأردنية.
واضاف انه تم فتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار.
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