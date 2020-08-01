تسجيل 224 إصابة بكورونا وحالتي وفاة في لبنان

السبت 1 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، 218 منها من بين المقيمين، و 6 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 4555 إصابة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي : إنها سجلت حالتي وفاة جديدتين ما يرفع عدد الوفيات إلى 59.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 28 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1761.

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وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدد التعبئة العامة حتى 30 أغسطس المقبل.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي( مطار بيروت) منذ بداية الشهر الجاري حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان تسجل ارتفاعاً كبيراً منذ أكثر من أسبوعين.