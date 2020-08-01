شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تصريحات تركيا الاستفزازية سقوط دبلوماسي جديد والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.. مشيرا إلى أنه لا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

Advertisements وقال على حسابة في "تويتر": التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي."

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