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الإمارات تنجح بتشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ محمد بن راشد قوله “نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز”،وأضاف”الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من، الانبعاثات، وأوجه رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة..ولا شيء مستحيل”.

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