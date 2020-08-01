شكرا لقرائتكم خبر عن 5462 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية اليوم، 5462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 14058 حالة وفاة، والإصابات 845443 إصابة، بينما تماثل للشفاء 8114 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 646524 حالة.

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