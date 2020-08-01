شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. تخوفات من تفاقم أزمة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وفي خطاب مفتوح للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، طالبت نحو 70 من فرق الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة " لوقت مستقطع" لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد، التي شملت تخفيف القيود في أنحاء البلاد.
وقالت الفرق في الخطاب الذي تم توجيهه أيضا إلى وزير الصحة ورئيس قوة مهام مكافحة فيروس كورونا " نحن نخوض معركة خاسرة ضد فيروس كورونا، وعلينا أن نضع خطة عمل حاسمة ومتماسكة".
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