شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تعلن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة بمحطة "براكة" والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي
وأضاف عبر حسابه الرسمي : نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز
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