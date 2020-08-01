اغنية جديدة من نور الزين بمناسبة العيد

أطلقت منصة "TenTime" الترفيهية بشكل حصري، اغنية جديدة للفنان العراقي نور الزين بعنوان "ثكيل"، بمناسبة عيد الأضحى، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي قصي عيسى، وألحان نور الزين. ومنصة "TenTime" هي منصة ترفيهيّة كاملة، تؤمن فيديوهات عند الطلب بالاضافة الى دبلجة عربية لبرامج وأفلام ومسلسلات عالمية. كما تؤمّن المنصة برامج ومسلسلات تلفزيونيّة حصرية ترضي مختلف الأذواق والأعمار، إلى جانب محتوياتها الموسيقيّة.

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