الصحة تحذر: زيادة الإصابات بفايروس كورونا جرس إنذار

يذكر أن العراق سجل، أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا منذ تفشيه في البلاد، وبلغت 3346 إصابة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، إن "زيادة الإصابات بكورونا جرس إنذار ومؤشر غير جيد"، مضيفاً أن "الوزارة حذرت سابقاً ولعدة مرات من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات".



وتابع الجميلي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، "ندعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون بحق المخالفين لإجراءات السلامة".