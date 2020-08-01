طالب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، الجهات التشريعية باستكمال تمرير قانون الانتخابات.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها".
ودعا رئيس تحالف عراقيون، الجهات التشريعية، إلى "مساندة الحكومة واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس".
ودعا رئيس تحالف عراقيون، الجهات التشريعية، إلى "مساندة الحكومة واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يطالب الجهات التشريعية باستكمال تمرير قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.