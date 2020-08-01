الحكيم يطالب الجهات التشريعية باستكمال تمرير قانون الانتخابات

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها".

ودعا رئيس تحالف عراقيون، الجهات التشريعية، إلى "مساندة الحكومة واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس".

