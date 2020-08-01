إيطاليا تحجر على المهاجرين المصابين بكورونا في البحر

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أنه تم تحديد سفينة للحجر الصحي للمهاجرين الوافدين إلى صقلية تتسع لنحو 700 مهاجر.
ونقلت وكالة ""آكي عن مصادر في الداخلية الإيطالية قوله، إن" السفينة المذكورة، تنتمي إلى أسطول السفن الكبيرة، ويمكن أن تستوعب حوالي ألف شخص، وستكون قابلة للاستخدام مع طاقة استيعابية بين 600-700 مهاجر، التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي".
وأضافت مصادر في الداخلية الإيطالية، أن "السفينة ستكون جاهزة للخدمة خلال أيام قليلة في صقلية".
وأضافت مصادر في الداخلية الإيطالية، أن "السفينة ستكون جاهزة للخدمة خلال أيام قليلة في صقلية".
وأشارت إلى انه "بالإضافة إلى ذلك، ستسعى وزارة الداخلية إلى توفير سفينة ثانية ليتم إرسالها إلى مقاطعة كالابريا، جنوبي البلاد".
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