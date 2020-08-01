الإمارات تعلن نجاح تشغيل مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.
وأضاف أن "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية توفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء"، مؤكداً أن "الإمارات شطرت الذرة ..وتريد استكشاف المجرة .. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية .. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل.
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