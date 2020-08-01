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الإمارات تعلن نجاح تشغيل مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.
وقال بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، : "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز ..

وأضاف أن "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية توفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء"، مؤكداً أن "الإمارات شطرت الذرة ..وتريد استكشاف المجرة .. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية .. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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