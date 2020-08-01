شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النعيمي: تركيا تعيش حالة انهزام وخسائر في الداخل والخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قال د. علي النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي لمكافحة التطرف العنيف، إن تركيا تعيش حالة انهزام وخسائر في الداخل والخارج.

Advertisements وأضاف: الإنجازات الإماراتية في مختلف المجالات قد تسبب آلاما لتركيا بسبب خسائرها المتتالية. وتابع: تركيا تستغل موارد وأموال الشعب القطري لتنفيذ أجندة مدمرة للمنطقة العربية

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