ترامب يعلن حظر تيك توك توك خلال الـ 24 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التوقيع اليوم السبت على أمر تنفيذي يحظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في الولايات المتحدة.



وقال ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "فيما يتعلق بتيك توك سنحظرها في الولايات المتحدة.. سأوقع على الوثيقة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة ضد تطبيق "تيك توك"، بما في ذلك حظر التطبيق.

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وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية.

يشار إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية يقضون وقتا أطول يوميا على تطبيق "تيك توك" من تطبيق "إنستغرام".

وأوضحت البيانات التي نشرتها شركة الخدمات المالية "Cowen" ارتفاعاً كبيراً في شعبية تطبيق "تيك توك" بين المستخدمين، فخلال الربع الثاني من عام 2020، كان مستخدمو تيك توك يمضون يومياً حوالي 41 دقيقة بالمتوسط على التطبيق، مقابل 33 دقيقة لمستخدمي إنستغرام، بحسب ما ذكره موقع "theverge".

لكن تطبيق "تيك توك" يواجه تهديدات محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تفكير إدارة الرئيس دونالد ترامب في حظره، أو فصله عن الشركة الصينية الأم