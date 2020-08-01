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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 52383 إصابة و1212 وفاة جديدة بكورونا والأرجنتين تمدّد الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1212 حالة وفاة.
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.
في غضون ذلك، مددت الأرجنتين أمس الجمعة إغلاقا صارما في منطقة العاصمة بوينس آيرس حتى 16 أغسطس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية "تيلام".
وقال الرئيس البرتو فرنانديز إن فيروس كورونا المستجد "بعيد عن الاحتواء" وينتشر في كل مكان في العاصمة وحولها.
وسجلت الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية أكثر من 185 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 3400 حالة وفاة.
وقال فرنانديز إن "اللقاءات الاجتماعية" محظورة وإن من ينتهكون الحجر الصحي سيواجهون عقوبات.
وكانت الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، تواجه أزمة عميقة بالفعل حتى قبل تفشي وباء كورونا.
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