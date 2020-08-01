شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 5462 إصابة و95 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت روسيا استقرارا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم "السبت" مقابل 5482 "الجمعة".



فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 161 أمس إلى 95 اليوم.

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