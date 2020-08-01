بسبب «خطورته» .. حظر «تيك توك» في كامل أنحاء الدولة والتنفيذ خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التوقيع اليوم السبت على أمر تنفيذي يحظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب : "فيما يتعلق بتيك توك سنحظرها في الولايات المتحدة.. سأوقع على الوثيقة"، بحسب وكالة فرانس برس.

الحظر قد يتم تنفيذه في غضون 24 ساعة

وأضاف ترامب، أنه يعتزم التوقيع اليوم على أمر تنفيذي يحظر التطبيق في أميركا، مما يعني أن الحظر قد يتم تنفيذه في غضون 24 ساعة.

ووفقاً للعربية، تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة.

لكن السؤال الأهم: لماذا يخشى ترامب تطبيق "تيك توك"؟

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طرحت سكاي نيوز هذا السؤال وأجابت عليه في التقرير التالي :-

حيث قالت الوكالة الشهيرة ، أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تستخدم "تيك توك" للتجسس على مواطني الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو : إن المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيق يضعون "معلومات خاصة في أيدي الحزب الشيوعي الصيني".

بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض : إن تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" هما "أكبر أشكال الرقابة على البر الرئيسي الصيني".

الهند أكبر سوق للتطبيق

وبحسب شركة "سنسور تاور"، فقد تم تنزيل تطبيق تيك توك ملياري مرة، من بينها 623 مليونا خلال النصف الأول من هذا العام، وتعد الهند أكبر سوق للتطبيق، تليها البرازيل ثم الولايات المتحدة.