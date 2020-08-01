«تم التحذير» .. رسالة شديدة اللهجة لمن يقترب «جوياً أو بحرياً» من ليبيا

- كتب - محمد علي هـاشم

في رسالة شديدة اللهجة والحسم ، وجه اللواء المسماري متحدث الجيش الليبي ، تحذيرا للسفن والطائرات التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، من احتمالية وقوع "تصادم" معها.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك : "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".

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