رئيس "المصرى الديمقراطى ": تحالفنا بالقائمة الوطنية من أجل مصر هدفه بناء دولة حديثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطى، أن الأهداف والطموحات التى عبرت عنها ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لن تتحقق بحزب أو صوت واحد أو انفراد أيا كان للسلطة وحده، لكنها من الممكن أن تتحقق بالأراء المختلفة والتعددية السياسية والديمقراطية وإعطاء فرصة عادلة ومتساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية التى تقف على أرضية واحدة وهى أرضية الدولة الوطنية فى مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية .

وأضاف "زهران "، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر، من الممكن اعتباره خطوة مهمة للغاية فى اتجاه انفراج سياسى لو تبع ذلك خطوات أخرى، وأيضا فى اتجاه بناء دولة مدنية حديثه لذلك قررنا نخوض معركتنا فى إطار هذا التحالف لننجح سويا مهما اختلفت وتعددت الأراء والأفكار التى يتبناها الحزب مع أحزاب آخرى مشاركة فى القائمة .

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ولفت إلى أن المشاركة فى القائمة يعتبر أمر مهم، طالما كنا فى اتجاه انفراج سياسى ومواجهة مخاطر نتفق جميعا على حجمها وخطورتها .

ودعا رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، الجميع لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر فى ماراثون انتخابات الشيوخ.

يذكر أن الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، انطلقت بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.